Активное участие населения в вакцинации приводит к формированию массового иммунитета - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Активное участие населения в процессе вакцинации от коронавируса приводит к формированию массового иммунитета.

Как сообщает Trend, об этом сказал главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана, специалист - эксперт Тайяр Эйвазов.

По его словам, в первую очередь нельзя пренебрегать графиком вакцинации, в том числе ежегодной прививкой от гриппа.

«Нельзя забывать о том, что одной из причин ослабления иммунитета является стресс. Иммунная, нервная и гормональная системы человека работают в постоянном взаимодействии, чтобы регулировать сопротивляемость организма. Поддерживайте себя в хорошей физической форме, проводите больше времени на свежем воздухе. Нормальная циркуляция крови позволяет клеткам иммунной системы выполнять свою защитную функцию. Своевременно и комплексно лечите любые инфекционные заболевания», - сказал Эйвазов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)