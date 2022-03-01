В Азербайджане обнародовано число пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов с начала 2022 г.
БАКУ /Trend/ - По данным официальных структур, региональных координаторов и других источников, в феврале 2022 года в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов в Азербайджане погиб один и пострадали два человека, сообщили Trend в Общественном объединении (ОО) «Азербайджанская кампания против мин».
По данным ОО, один мирный житель погиб в результате взрыва кассетного боеприпаса, двое других получили ранения при взрыве противопехотной мины. Эти инциденты произошли в Евлахском и Тертерском районах.
«В январе - феврале 2022 года в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов погиб один и пострадали пять человек», - говорится в сообщении.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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