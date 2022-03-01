Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером прогнозируется туман, моросящий дождь, северо-восточный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-8, днем – 10-15, в Баку ночью – 5-7, днем – 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, утром и ночью прогнозируется туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем – 13-18 градусов тепла, в горах ночью – 0-5 градусов мороза, днем – 5-10 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)