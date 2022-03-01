В Азербайджане предложено предоставить женщинам возможность обучения в военных вузах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено предоставить женщинам возможность обучения в высших военных училищах.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос отражен в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики за 2021 год.

В целях обеспечения равноправия и права женщин на образование предлагается предоставить им возможность поступления в специализированные высшие военные училища, говорится в документе.

Также в докладе для эффективной защиты прав призывников и обеспечения здоровья личного состава Вооруженных сил предлагается привлекать профессиональных специалистов в призывные и военно-врачебные комиссии, действующие в местных структурах Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу, а также усилить контроль за деятельностью этих комиссий.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)