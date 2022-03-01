Министр образования Азербайджана проводит брифинг - ПРЯМОЙ ЭФИР (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев проводит первого марта брифинг.
Как сообщает Trend, на пресс-конференции предоставляется информация о Государственной программе по обучению азербайджанской молодежи в престижных зарубежных вузах на 2022-2026 годы.
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