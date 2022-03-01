Список престижных зарубежных вузов для обучения азербайджанской молодежи будет обнародован до конца марта

БАКУ /Trend/ - Предварительный список зарубежных высших учебных заведений, включенных в Государственную программу по обучению азербайджанской молодежи в престижных иностранных вузах на 2022-2026 годы, будет обнародован до конца марта.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник министр образования Эмин Амруллаев на пресс-конференции, посвященной Государственной программе по обучению азербайджанской молодежи в престижных зарубежных вузах на 2022-2026 годы.

По его словам, государственная программа будет охватывать только те направления, которые в ней указаны.

"В этом году в госпрограмме, помимо рейтинга вузов, будут учитываться рейтинги специальностей. Предварительный список будет представлен до конца марта", - сказал Амруллаев.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев своим распоряжением утвердил «Государственную программу по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2022-2026 годах».

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)