В Азербайджане выявлены еще 832 случая заражения коронавирусом, вылечились 2 329 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 832 случая заражения коронавирусом, 2 329 человек вылечились, 21 - скончался, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 786 502 случая заражения коронавирусной инфекцией, 767 702 человека вылечились, 9 438 – скончались, число активных больных составляет 9 362.

За последние сутки в стране проведены 8 865 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 563 829.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)