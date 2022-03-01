В Азербайджане выявлены еще 832 случая заражения коронавирусом, вылечились 2 329 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 832 случая заражения коронавирусом, 2 329 человек вылечились, 21 - скончался, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 786 502 случая заражения коронавирусной инфекцией, 767 702 человека вылечились, 9 438 – скончались, число активных больных составляет 9 362.
За последние сутки в стране проведены 8 865 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 563 829.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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