БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 35 481 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 005, вторую - 2 071, три и более - 29 607, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 1 798 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 017 868. Первую дозу вакцины получили 5 300 633, вторую - 4 786 953, три и более - 2 724 169, бустерную дозу после положительного результата теста - 206 113 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)