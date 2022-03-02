В минтруда Азербайджана произведены кадровые перестановки
БАКУ /Trend/ - Произведены кадровые перестановки в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Как сообщает в среду Trend, начальником Государственной службы инспекции труда при министерстве назначен Вели Гулиев.
Вели Гулиев родился в 1984 году в городе Сумгайыт. В 2005 году окончил Академию государственного управления при Президенте Азербайджана. С 2007 года работал на руководящих постах в банковско-финансовом секторе. С 2020 года и до сегодняшнего дня занимал должность советника министра труда и социальной защиты населения.
Экс-начальник Государственной службы трудовой инспекции Фуад Гейдаров стал заведующим отделом трудовой политики аппарата министерства. Занимавший эту должность Абульфат Магеррамов назначен советником министра труда и социальной защиты населения.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)