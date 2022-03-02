Освобожден от должности замначальника Низаминского РУП Баку

Общество 2 марта 2022 13:39 (UTC+04:00)
Освобожден от должности замначальника Низаминского РУП Баку

БАКУ /Trend/ - Заместитель начальника по службе Низаминского РУП Баку полковник полиции Мушвиг Асланов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает в среду Trend, в соответствии с приказом министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова в Низаминском РУП проведена служебная проверка.

По ее итогам были выявлены допущенные в работе недочеты, и заместитель начальника по службе Низаминского РУП полковник полиции Мушвиг Асланов был освобожден от занимаемой должности.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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