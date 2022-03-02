Освобожден от должности замначальника Низаминского РУП Баку
БАКУ /Trend/ - Заместитель начальника по службе Низаминского РУП Баку полковник полиции Мушвиг Асланов освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает в среду Trend, в соответствии с приказом министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова в Низаминском РУП проведена служебная проверка.
По ее итогам были выявлены допущенные в работе недочеты, и заместитель начальника по службе Низаминского РУП полковник полиции Мушвиг Асланов был освобожден от занимаемой должности.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Зеленский заявил, что к антивоенной коалиции присоединились страны, на которые Москва не рассчитывала
Резидент-координатор ООН назвала сроки визита миссии экспертов на освобожденные территории Азербайджана
При Посольстве Туркменистана в Азербайджане образован избирательный участок для организации голосования граждан Туркменистана
В ABADA рассказали о состоянии азербайджанских водителей, пострадавших в результате стрельбы в Харькове
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате министра энергетики Румынии и специального представителя президента Румынии (ФОТО/ВИДЕО)
Шедевры мировой живописи с азербайджанскими коврами! В Баку состоялось открытие Фестиваля культурного наследия FantazEU (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю "Од чершенбеси"(ФОТО/ВИДЕО)
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил обращение в связи с массовым захоронением в Ходжавенде (ФОТО)
Компании из Сербии имеют большой потенциал для участия в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - Сахиль Бабаев
В Азербайджане законопроект о продбезопасности рекомендован к обсуждению на пленарном заседании парламента
Азербайджан всегда занимал позицию, вносящую значительный вклад в обеспечение мира и безопасности на глобальном уровне – Сахиль Керимли (ВИДЕО)