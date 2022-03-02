Компания GPS.AZ внедряет инновационную систему электронных замков на грузовом транспорте. О данной технологии агентству «Trend» рассказал руководитель компании Джамал Гарабаев:

«Многие клиенты нашей компании сталкиваются со случаями потери груза при перевозке. Проанализировав проблемы одной крупной фармацевтической компании,

мы разработали и внедрили технологичное решение по автоматизированному контролю перевозимого груза, что исключает потери при перевозке.

В отличие от обычных пломб, система полностью автоматизирована и не требует непосредственного контакта для открытия кузова. Принцип действия базируется на двух условиях:

Машина должна быть в разрешённой для разгрузки геозоне.

Возле машины должно присутствовать ответственное лицо, авторизованное для загрузки или разгрузки товара.

Система включает в себя непосредственно сам электронный замок, который подключается к бортовому терминалу спутникового слежения и навигации. Бортовой терминал отслеживает местоположение автотранспорта в режиме реального времени, и, при входе в разрешённую зону, активирует первое условие.

Каждому ответственному сотруднику предоставляется специальный электронный ключ-брелок со встроенным Bluetooth передатчиком. Бортовой GPS-терминал в автомобиле постоянно сканирует окружающий радиус, и, при появлении электронного ключа в зоне действия, активирует второе условие.

В салоне загорается специальный индикатор, если оба условия активированы, и работники могут открыть замок, нажав соответствующую кнопку.

В кузове также дополнительно установлены датчик открытия двери и система видеонаблюдения из двух камер. При открытии двери камера начинает запись происходящего. Благодаря встроенному в DVR модулям 4G и WiFi, диспетчер может в режиме реального времени следить из офиса за разгрузкой товара, где бы автомобиль не находился, в любом месте на территории Азербайджана. Также, при прибытии на базу, DVR по WiFi полностью синхронизирует весь видеоархив с центральным сервером хранения данных».

Компания GPS.AZ уже 15 лет на рынке Азербайджана предлагает инновационные решения по автоматизации и контролю в сфере GPS, M2M и IoT. На сегодняшний день у компании, являющейся лидером на рынке Азербайджана по объёму абонентской базы, подключено 20000 единиц транспорта.