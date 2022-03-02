Более 1 тыс. граждан Азербайджана выехали из Киева на границу с Молдовой - госкомитет (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня 1 100 граждан Азербайджана выехали на поезде с железнодорожного вокзала в Киеве в город Могилев-Подольский.

Как сообщили Trend в пресс-службе Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой, посадка в Киеве на запланированный железнодорожный рейс для граждан Азербайджана, которые столкнулись с серьезной угрозой в связи с напряженной ситуацией в Украине, была осуществлена без билетов и по принципу живой очереди.

Город Могилев-Подольский в Винницкой области Украины расположен на границе с Молдовой. Ожидается, что по прибытии в пункт назначения граждане Азербайджана пересекут украинско-молдавскую границу. Они могут связаться с посольством Азербайджана в Молдове по всем возникающим вопросам по телефонам: +373 781 81 361, +373 789 91 849, +373 222 32 277, говорится в сообщении госкомитета.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)