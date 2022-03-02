В Азербайджане выявлены еще 865 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 044 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 865 случаев заражения коронавирусом, 2 044 человека вылечились, 16 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 787 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 769 746 человек вылечились, 9 454 – скончались, число активных больных составляет 8 167.

За последние сутки в стране проведены 8 487 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 572 316.

(Перевод: Нубар Кулузаде)