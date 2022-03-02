В Италии состоялась международная конференция, связанная с признанием Ходжалинской трагедии (ФОТО)

Вчера в связи 30 летием Ходжалинского геноцида в здании итальянского Сената, была проведена конференция «Примирение через признание: создание мира и переходная справедливость». Конференция была организована по инициативе сенатора Урании Папатеу, представительницы партии «Вперед, Италия» и при организации Федерации по Правам Человека Италии- Итальянского Хельсинского Комитета.

Ураниа Папатеу поприветствовав участников мероприятия дала слово члену Палату Депутатов, председателю Межпарламентской Ассоциации Дружбы Италия-Азербайджан депутату Розанне Болди, которая поделилась своими впечатлениями о своей поездке в земли, освобожденные от армянской оккупации после 44-дневной Отечественной войны, отметила, что наступило благоприятное время для мира и диалога, в частности, подчеркнула, что конференция может дать большой вклад в процесс установления мира.

Затем сенатор Урания Папатеу проинформировав об указанной инициативе, отметила о необходимости признания Ходжалинской трагедии в качестве геноцида в Италии, а также призвала участников почтить память жертв минутном молчанием.

Председатель Федерации Прав Человека Италии-Итальянского Хельсинского Комитета, профессор Антонио Станго рассказал о ходжалинской резне, совершенной армянскими вооруженными силами против азербайджанцев, а также дал толкование этому событию как преступление геноцид с точки зрения международного права и конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

А.Станго отметил, что несмотря на освобождение оккупированных территорий Азербайджана, справедливость для Ходжалы пока что полностью не восстановлена. «С учетом того, что лидеры Азербайджана и Армении заявили о своих намерениях «открыть новую страницу» и приступить «к мирной эре» в регионе, инициатива «Ходжалы: Признай ради примирения», выдвинутой на конференции «Мир и справедливость», проведенной 23 февраля сего года в Вене, в штаб-квартире ОБСЕ, может внести вклад в этот процесс». – отметил он.

Затем выступили генеральный секретарь EMİSCO и член Совета Института Прав Человека Дании Баши Гурейши, президент Координационного Объединения Ассоциаций по Свободе Совести Франции Тиери Валь, советник ректора Улудагского Университета Бурсы, бывший личный представитель председателя ОБСЕ Бюлент Шенай и другие дали высокую оценку этой инициативе.

Было отмечено, что подобного рода инициативы со стороны гражданского общества и оказание ей необходимой международной поддержки имеет важное значение для снижения общего конфликтного потенциала в мире.