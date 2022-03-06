Определились победители Всемирных соревнований по акробатической гимнастике в Баку среди мужских пар

БАКУ /Trend/ - Гимнасты из России - Матвей Чёрных и Иван Дерендяев, выступающие в составе мужской пары в возрастной категории 13-19 лет, завоевали "золото" на 12-х Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по акробатической гимнастике в Баку, сообщает в воскресенье Trend. Результат спортсменов составил 28.550 балла.

Серебряная медаль у гимнастов из Казахстана - Анатолия Пахандрина и Санжара Садуова (28.300 балла), "бронза" у спортсменов из Бельгии - Сеппе Бернаэртса и Ноя Гениара (27.520 балла).

Отметим, что 12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике проходят 3-6 марта. В соревнованиях, которые впервые организует Федерация гимнастики Азербайджана, участвую 438 гимнастов из 24 стран.

Вчера, в ходе третьего дня соревнований, были определены победители и призеры в возрастной категории 12-18 лет среди женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп.

(Автор: Джани Бабаева)