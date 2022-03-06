Спортсменки из России заняли первое место среди женских пар на Всемирных соревнованиях по акробатической гимнастике в Баку

БАКУ /Trend/ - Представляющие Россию гимнастки - Юлия Литвинкова и Варвара Рогулёва с результатом 28.140 балла заняли первое место среди женских пар в возрастной категории 13-19 лет на 12-х Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по акробатической гимнастике в Баку, сообщает в воскресенье Trend.

На втором месте спортсменки, представляющие Израиль Рони Коэн и Майя Велнер (27.760 балла), на третьем – представительницы Казахстана - Анжелика Бобошко и Валерия Муравкина (27.440 балла).

В финалах гимнастки представили комбинированные упражнения.

Отметим, что 12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике проходят 3-6 марта. В соревнованиях, которые впервые организует Федерация гимнастики Азербайджана, участвую 438 гимнастов из 24 стран.

Вчера, в ходе третьего дня соревнований, были определены победители и призеры в возрастной категории 12-18 лет среди женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп.

(Автор: Джани Бабаева)