Азербайджанская группа заняла первое место на Всемирных соревнованиях по акробатической гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки заняли первое место среди женских групп в возрастной категории 13-19 лет на 12-х Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по акробатической гимнастике в Баку, сообщает в воскресенье Trend. Результат женской группы составил 28.930 балла.

В состав азербайджанской женской группы входят Лейла Баширова, Назрин Фарманова и Мансума Мамедзаде.

На втором месте группа из Бельгии (28.650 балла), третье место заняла женская группа из России (28.400балла).

В финалах гимнастки представили комбинированные упражнения.

Отметим, что 12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике проходят 3-6 марта. В соревнованиях, которые впервые организует Федерация гимнастики Азербайджана, участвую 438 гимнастов из 24 стран.

Вчера, в ходе третьего дня соревнований, были определены победители и призеры в возрастной категории 12-18 лет среди женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп.

(Автор: Джани Бабаева)