В Баку определились победители Всемирных соревнований по акробатической гимнастике среди смешанных пар

БАКУ /Trend/ - Гимнасты из Израиля Йонатан Фридман и Эми Рафаэли, выступающие в составе смешанной пары в возрастной категории 13-19 лет, заняли первое место на 12-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по акробатической гимнастике в Баку, сообщает в воскресенье Trend. Результат пары составил 29.400 балла.

На втором месте смешанная пара из Португалии - Луис Феррейра и Беатрис Мота (27.950 балла), на третьем месте представители России - Артемий Петровский и Алина Василевская (27.680 балла).

В финалах гимнасты представили комбинированные упражнения.

Отметим, что 12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике проходят 3-6 марта. В соревнованиях, которые впервые организует Федерация гимнастики Азербайджана, участвую 438 гимнастов из 24 стран.

Вчера, в ходе третьего дня соревнований, были определены победители и призеры в возрастной категории 12-18 лет среди женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп.

(Автор: Джани Бабаева)