В Баку прошла церемония награждения победителей Всемирных соревнований среди возрастных групп по акробатической гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Шестого марта в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 12-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по акробатической гимнастике, сообщает в воскресенье Trend.

Победители и призеры определены в возрастной категории 13-19 лет.

Среди мужских пар "золото" завоевали гимнасты из России - Матвей Чёрных и Иван Дерендяев, серебряная медаль у представителей Казахстана - Анатолия Пахандрина и Санжара Садуова, "бронза" досталась спортсменам из Бельгии - Сеппе Бернаэртса и Ноя Гениара.

Среди женских пар лидирующую позицию заняли гимнастки из России - Юлия Литвинкова и Варвара Рогулёва, на втором месте расположились спортсменки, представляющие Израиль - Рони Коэн и Майя Велнер, на третьей позиции – представительницы Казахстана Анжелика Бобошко и Валерия Муравкина.

Среди мужских групп золотую медаль завоевала мужская группа из Великобритании, "серебро" у представителей России, "бронзу" примерила группа из Израиля.

Среди женских групп первое место заняло трио, представляющее Азербайджан, на втором месте спортсменки из Бельгии, третье место заняла женская группа из России.

Среди смешанных пар на первую ступень пьедестала поднялись гимнасты из Израиля Йонатан Фридман и Эми Рафаэли, на втором месте - смешанная пара из Португалии - Луис Феррейра и Беатрис Мота, на третьем месте представители России - Артемий Петровский и Алина Василевская.

Отметим, что 12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике прошли 3-6 марта. В соревнованиях, которые впервые организовала Федерация гимнастики Азербайджана, приняли участие 438 гимнастов из 24 стран.

(Автор: Джани Бабаева)