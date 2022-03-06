Золотая медаль стала лучшим подарком для тренера – азербайджанские гимнастки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завоеванная золотая медаль стала лучшим подарком для нашего тренера. Об этом сказали в воскресенье Trend победительницы Всемирных соревнований по акробатической гимнастике, азербайджанские спортсменки Лейла Баширова, Назрин Фарманова и Мансума Мамедзаде.

Напомним, что трио Баширова, Фарманова и Мамедзаде заняло первое место среди женских групп в возрастной категории 13-19 лет на 12-х Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по акробатической гимнастике в Баку.

"Сегодняшнее выступление получилось отлично, мы собрались и выполнили хорошо программу. За что получили награду – золотую медаль. Спасибо всем, кто нас поддерживал, верил в наш успех", - отметила Лейла Баширова.

Назрин Фарманова подчеркнула, что от соревнований остались самые позитивные впечатления, а приобретенный опыт станет большим заделом на будущее.

"Я, как и товарищи по команде, осталась крайне довольна сегодняшним результатом. Мы много тренировались, готовились к соревнованиям, считаю, что наша группа заслужила эту медаль", - добавила Мансума Мамедзаде.

Спортсменки рассказали, что им легче всего дается выполнение балансового упражнения.

"В финале мы представили комбинированное упражнение, в нем нельзя было допустить ошибки. Признаемся, выступать на Родине ответственно, но мы ощущали большую поддержку, она придала нам силы и стимул. На соревновании были сильные соперники, каждый боролся за призовое место", - отметили они.

Азербайджанские гимнастки рассказали, что в их упражнение включены сложные элементы.

"Элементы – непростые, и на этих соревнованиях у гимнастов из других стран мы подобных программ не видели. Самое главное - с задачей справились. В таком составе группа выступает пять лет, и за этот период привыкли, и полностью доверяем друг другу", - добавили спортсменки.

Отметим, что 12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике прошли 3-6 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях, которые впервые организовала Федерация гимнастики Азербайджана, приняли участие 438 гимнастов из 24 стран.

(Автор: Джани Бабаева)