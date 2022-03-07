БАКУ /Trend/ - За незаконный допуск певца Манафа Агаева в Физули отстранен от службы полковник полиции.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

«В результате служебной проверки, проведенной в министерстве внутренних дел в связи с незаконным проникновением певца Манафа Агаева на освобожденные от оккупации территории 17 февраля, было установлено злоупотребление полковником-лейтенантом полиции Н.Набиевым своими должностными полномочиями, в связи с чем он отстранен от службы в органах внутренних дел», - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Манаф Агаев и Санан Гусейнов за незаконное посещение Физулинского района были арестованы на 15 суток.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева)