В Азербайджане выявлены еще 149 случев заражения коронавирусом, вылечился 431 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 149 случаев заражения коронавирусом, 431 человек вылечился, 13 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 789 481 случай заражения коронавирусной инфекцией, 775 706 человек вылечились, 9531 – скончались, число активных больных составляет 4244.

За последние сутки в стране проведены 3512 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 603 318.

(Перевод: Фидан Мустафаева)