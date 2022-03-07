Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 5 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Так, за сутки число граждан из категории получивших третью и более доз вакцины составило 5 человек.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 159 756. Первую дозу вакцины получили 5 308 772, вторую - 4 795 324, три и более - 2 842 070, бустерную дозу после положительного результата теста - 213 590 человек.
(Перевод: Фидан Мустафаева)
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