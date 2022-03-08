В Азербайджане начинаются клинические испытания турецкой вакцины TURKOVAC

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начинается третья фаза клинических испытаний турецкой вакцины от коронавируса TURKOVAC.

Как сообщает Trend, в связи с этим в Баку прибывает делегация Управления институтов здравоохранения при министерстве здравоохранения Турции (TÜSEB).

Девятого марта между Азербайджаном и Турцией будет подписан соответствующий протокол, после чего начнутся клинические испытания вакцины.

Отметим, что вакцина от коронавируса TURKOVAC была разработана Университетом Эрджиес (ERU) и TÜSEB.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)