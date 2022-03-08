В МИД Азербайджана назвали число соотечественников, эвакуированных из Украины

БАКУ /Trend/ - В связи с ситуацией в Украине продолжается эвакуация граждан Азербайджана из этой страны через территорию соседних государств, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

По данным внешнеполитического ведомства, до сегодняшнего дня в Азербайджан из Украины были эвакуированы 4 375 человек (1 237 - за последние сутки).

Из них 2 298 человек эвакуированы чартерными авиарейсами, 2 077 - сухопутным транспортом.

Для эвакуации граждан правительством Азербайджана было организовано 12 чартерных рейсов, большинство из которых - из Румынии и Польши.

Продолжается эвакуация соотечественников как чартерными авиарейсами, так и автобусами через территорию соседних с Украиной стран, говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)