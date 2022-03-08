Британская bp не будет заключать новые сделки по покупке нефти и газа в России
БАКУ /Trend/ - Британская bp прекратит заключать новые сделки по покупке нефти и газа в России, сообщает Trend со ссылкой на Bloomberg.
bp ранее объявила о решении выйти из состава акционеров «Роснефти».
bp владеет 19,75% акций «Роснефти» с 2013 года.
Кроме того, генеральный директор bp Бернард Луни покидает совет директоров «Роснефти». Другой директор «Роснефти», назначенный bp, бывший исполнительный директор группы bp Боб Дадли, также покидает совет директоров.
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