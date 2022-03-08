В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-8 градусов

Общество 8 марта 2022 19:09 (UTC+04:00)
В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-8 градусов

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с 9 марта до утра 10 марта временами ожидаются дожди, ночью местами, вероятно, интенсивные. С 10 марта до утра 11 марта ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23 м/с.

Как сообщили Trend во вторник в Бюро гидрометеорологических прогнозов, со второй половины дня 9 марта начиная с северных и западных районов Азербайджана до 13 марта на территории страны ожидается смена погоды, временами осадки, в горных и предгорных районах снег, в отдельных местах интенсивный, грозы, а также есть вероятность выпадения града. Западный ветер местами усилится до 20-25 м/с. Ожидается увеличение уровня воды в реках. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 5-8 градусов.

Отмечается, что во второй половине месяца в стране ожидается неустойчивая погода по сравнению с первой половиной, осадки, низкая температура.

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