В Азербайджане выявлены еще 276 случев заражения коронавирусом, вылечились 808 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 276 случаев заражения коронавирусом, 808 человек вылечились, 16 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 789 757 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 776 514 человек вылечились, 9 547 – скончались, число активных больных составляет 3 696.

За последние сутки в стране проведены 4 142 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 607 460.