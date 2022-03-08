В Азербайджане выявлены еще 276 случев заражения коронавирусом, вылечились 808 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 276 случаев заражения коронавирусом, 808 человек вылечились, 16 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 789 757 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 776 514 человек вылечились, 9 547 – скончались, число активных больных составляет 3 696.
За последние сутки в стране проведены 4 142 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 607 460.
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