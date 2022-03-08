Азербайджанский борец победил армянского соперника и вышел в финал чемпионата Европы

БАКУ /Trend/ - В болгарском Пловдиве продолжается чемпионат Европы по борьбе среди юношей до 23 лет.

Как передает Trend, во второй день соревнований в борьбу вступили два последних члена нашей сборной по греко-римской борьбе.

Азербайджанский борец Нихат Мамедли (60 кг) в четвертьфинале встретился с венгром Кристианом Кечкемети. Титулованный борец победил своего соперника со счетом 5:1 и вышел в полуфинал. Мамедли в полуфинале одолел армянина Тиграна Минасяна (9:0) и вышел в финал. 9 марта в финале наш борец встретится с грузином Ираклием Чимистаришвили.

Другой азербайджанский борец Адем Гаджизаде (72 кг) в своем дебютном поединке встретился с венгром Атиллой Тоешмаги. Встреча прошла в напряженной обстановке. Азербайджанский борец устпуил своего сопернику со счетом 5:7.