В МВД Азербайджана опровергли информацию о нанесении женщиной ножевых ранений мужу перед отделением полиции

БАКУ /Trend/ - Информация о том, что женщина якобы нанесла ножевые ранения мужу во дворе 34-го отделения полиции Хатаинского РУП, не соответствует действительности.

Об этом сообщили в МВД Азербайджана в ответ на запрос Trend.

В сообщении отмечается, что гражданин Надиров позвонил на короткий номер 102 горячей линии МВД и заявил, что решил покончить жизнь самоубийством из-за того, что его супруга запрещает ему видеться с детьми. После этого мужчина был вызван в отделение полиции, где с ним провели профилактическую беседу.

Туда же была вызвана его супруга, которой посоветовали обратиться в суд для урегулирования возникшего конфликта. После того как они покинули РОП, Надиров вновь обратился в полицию с жалобой на то, что супруга ударила его по руке тупым предметом. Инцидент произошел не в административном здании и не во дворе отделения полиции. Затем обоих доставили в РОП, где они написали объяснительную и была назначена экспертиза. По результатам расследования и после получения заключения экспертизы инциденту будет дана правовая оценка, говорится в сообщении МВД.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)