Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на ходжалинском и геранбойском направлениях – минобороны

БАКУ /Trend/ - С полудня 8 марта и до утра 9 марта члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Ходжалинского и Геранбойского районов из стрелкового оружия разного калибра, передает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями нашей армии, дислоцированными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

В настоящее время обстановка в этих районах стабильная, оперативные условия находятся под полным контролем наших подразделений.

Заявляем, что азербайджанская армия не наносит удары по гражданской инфраструктуре, а только по позициям незаконных армянских вооруженных формирований, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)