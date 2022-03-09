Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало статистику операций по разминированию на освобожденных территориях за неделю.

В ходе операций по разминированию в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане в период 1-5 марта было обнаружено и обезврежено 25 противопехотных и 39 противотанковых мин, а также 36 неразорвавшихся боеприпасов, сообщили Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию.

В сообщении отмечается, что от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены территории общей площадью 129,8 гектара.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)