Завтра в Баку будет ветрено

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди с перерывами, которые утром прекратятся, порывистый северо-западный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в ряде районов Азербайджана ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег, утром и ночью туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем – 10-15 градусов тепла, в горах ночью – 3-8, днем – 3-8 градусов мороза.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)