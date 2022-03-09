Названо число граждан Азербайджана, репатриированных из Ирака и Сирии
БАКУ /Trend/ - При участии посольства Азербайджана в Ираке с 2018 года на родину было репатриировано 288 азербайджанских граждан (286 детей и две женщины), содержавшихся в сирийских и иракских лагерях для беженцев и тюрьмах.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Кабинета министров Азербайджана о деятельности в 2021 году.
По данным отчета, в прошлом году из Ирака и Сирии на родину был репатриирован 81 гражданин Азербайджана, в том числе 69 детей и 12 женщин.
Репатриированные граждане проходят реабилитацию и реинтеграцию. Ожидается, что процесс репатриации продолжится и в 2022 году, говорится в документе.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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