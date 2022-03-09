МВД Азербайджана прокомментировало инцидент перед зданием ведомства

БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана прокомментировало инцидент, произошедший перед зданием ведомства.

Как сообщили в ответ на запрос Trend в среду в пресс-службе МВД, 9 марта около 14:30 блогер Бахтияр Гаджиев на своем автомобиле припарковался у административного здания МВД Азербайджана.

"Сотрудники полиции, подойдя к нему, проинформировали, что парковка здесь запрещена. Гаджиев, указав на горючую жидкость в машине, сказал, что подожжет себя и автомобиль. Сотрудники полиции, немедленно вмешавшись, открыли дверь автомобиля и изъяли горючую жидкость, тем самым предотвратив возможный инцидент. Гаджиев был доставлен в соответствующее управление полиции, в настоящее время расследование в связи с инцидентом продолжается", - отмечается в сообщении.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)