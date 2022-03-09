В Азербайджане названо количество закупленного в 2021 г. холодильного оборудования для хранения вакцин

БАКУ /Trend/ - В рамках подготовки к кампании по вакцинации от COVID-19 в Азербайджане была улучшена система холодовой цепи для хранения вакцинных препаратов, организованы прививочные пункты.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана за 2021 год.

В документе отмечается, что также были организованы тренинги для медработников, участвующих в вакцинации.

Для усиления системы холодовой цепи было дополнительно закуплено 105 единиц холодильного оборудования разной мощности. С целью проведения мероприятий по вакцинации в городе Баку организовано около 70 стационарных прививочных пунктов, говорится в отчете.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)