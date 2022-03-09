Япония выделила более $88 тыс. для разминирования Тертерского района

БАКУ /Trend/ - 9 марта 2022 года между послом Японии в Азербайджане Джуничи Вада и Международным фондом Евразия Пресс, выступающим в качестве организации-бенефициара, было подписано грантовое соглашение по проекту обеспечения оборудования для очистки от мин Тертерского района.

Как сообщает Trend, основной целью данного проекта является ускорение деятельности по очистке мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях путем предоставления 11 детекторов мин, 11 комплектов защитной одежды и 1 пикапа производства японской компании Mitsubishi.

Посольством Японии будет предоставлена помощь в размере 88,224 долларов (около 149,098 манатов) для закупки принадлежностей, предусмотренных проектом.

Международный фонд Евразия Пресс более 20 лет осуществляет поддержку деятельности в сфере очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов на территории Азербайджана. Подписанный сегодня проект является 3-м проектом помощи фонду в рамках программы грантовой помощи посольства Японии после проектов, реализованных в 2001 и 2004 годах. В рамках данной программы, включая сегодняшнее соглашение, в целом подписано 278 грантовых соглашений, общая сумма грантов по которым превышает 23,450,000 долларов (около 39,860,000 манатов). Программа экономической помощи направлена на реализацию относительно небольших проектов с целью улучшения социального благосостояния населения. На сегодня приоритетом в ее рамках является содействие развитию здравоохранения, образования, сельского хозяйства. В связи с этой помощью возможно обращение в местные муниципальные и исполнительные органы власти, неправительственные организации, органы образования, здравоохранения и другие некоммерческие организации.

Для дополнительной информации можно связаться с посольством по следующим контактам: тел.: (994 12) 490 78 18/19, факс: (994 12) 490 78 20.

(Перевод: Нубар Кулузаде)