В Азербайджане названо число добровольцев для участия в клинических испытаниях вакцины TURKOVAC
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для участия в третьей фазе клинических испытаний турецкой вакцины от коронавируса TURKOVAC будут предварительно отобраны 300 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет, не имеющих заболеваний в острой форме и не болевших в последнее время COVID-19.
Об этом сказал в интервью Trend исполнительный директор Bakı Sağlamlıq Mərkəzi Асиман Гасанов.
Он отметил, что Азербайджан принимает эффективные меры в рамках борьбы с коронавирусом, и в нашу страну завезены четыре вида вакцин от COVID-19 из девяти существующих.
"1 200 доз вакцины TURKOVAC доставлены в Азербайджан для клинических испытаний, а не для общей вакцинации", - сказал Гасанов.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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