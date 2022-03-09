В Азербайджане названо число добровольцев для участия в клинических испытаниях вакцины TURKOVAC

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для участия в третьей фазе клинических испытаний турецкой вакцины от коронавируса TURKOVAC будут предварительно отобраны 300 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет, не имеющих заболеваний в острой форме и не болевших в последнее время COVID-19.

Об этом сказал в интервью Trend исполнительный директор Bakı Sağlamlıq Mərkəzi Асиман Гасанов.

Он отметил, что Азербайджан принимает эффективные меры в рамках борьбы с коронавирусом, и в нашу страну завезены четыре вида вакцин от COVID-19 из девяти существующих.

"1 200 доз вакцины TURKOVAC доставлены в Азербайджан для клинических испытаний, а не для общей вакцинации", - сказал Гасанов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)