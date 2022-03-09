В Администрацию Президента Азербайджана представлены предложения по неоформленному жилью

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана разъяснило вопрос о частных домах, построенных на земельных участках сельскохозяйственного и иного назначения в Баку и на других территориях.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана за 2021 год.

В отчете отмечается, что изменение категорий земельных участков осуществляется в соответствии с "Правилами отнесения земель к категориям и их перевода из одной категории в другую", утвержденными постановлением Кабинета министров от 20 января 2017 года. В случае подачи ходатайства об изменении категории земельного участка и представления соответствующих документов вопрос об изменении категории земельного участка рассматривается в установленном порядке.

В то же время в исполнение указа Президента Азербайджана "О ряде мер по развитию производства и перерабатывающей промышленности в аграрной сфере" от 15 июля 2021 года, предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в связи с отнесением земель к категориям, их переводом из одной категории в другую и изменением целевого назначения подготовлены министерством экономики и находятся на стадии согласования с соответствующими государственными структурами.

Кроме того, была создана соответствующая рабочая группа, и ее предложения, связанные с правовыми вопросами касательно построенных без полного соблюдения градостроительных норм и правил индивидуальных жилых домов и земельных участков, на которых они расположены, были представлены в Администрацию Президента.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде)