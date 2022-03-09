В Баку прошло заседание суда по делу бывшего главврача модульного госпиталя МЧС

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главного врача модульного госпиталя медицинской службы МЧС Азербайджана Имрана Агаева и должностных лиц медучреждения Руфата Велизаде, Талеха Иманлы и Гулу Оруджева.

Как сообщает в среду Trend, на заседании под председательством судьи Фаига Ганиева выступил адвокат обвиняемого Имрана Агаева.

Сказав, что вина его подзащитного не доказана, адвокат отметил, что допрошенные в ходе следствия лица заявили, что не давали денег Агаеву и не знали его.

Адвокаты других обвиняемых лиц так же попросили суд вынести оправдательный приговор в отношении их подзащитных.

Выступая с последним словом, обвиняемые не признали себя виновными и попросили суд вынести оправдательный приговор. Имран Агаев сказал, что не готов к выступлению в связи с проблемами со здоровьем, и попросил возможности выступить на следующем судебном процессе.

Процесс продолжится 11 марта.

Напомним, что на предыдущем заседании суда гособвинитель потребовал приговорить Имрана Агаева к 9 годам, Руфата Велизаде - к 8 годам 6 месяцам, Талеха Иманлы - к 8 годам, а Гулу Оруджева - к 6 годам лишения свободы.

Отметим, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям УК Азербайджана в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре, возникли основания для подозрения в том, что работавший в должности главного врача модульного госпиталя Имран Агаев, войдя в сговор с должностными лицами этого учреждения – Руфатом Велизаде, Талехом Иманлы и Гулу Оруджевым, получил у шести человек в целом 10 500 манатов в обмен на помещение больных в отделение, считающееся «VİP-корпусом» госпиталя, и оказание пациентам более высокого уровня медицинских услуг, требовал взятки (в целом 5000 манатов) у отдельных сотрудников больницы за продолжение их деятельности в этом учреждении путем повторного заключения трудового договора.

Помимо этого, возникли основания для подозрения в том, что Имран Агаев получил у 140 больных коронавирусом в целом 51 600 манатов за их транспортировку в модульный госпиталь машинами скорой помощи ООО Medi Style, учредителем и директором которого он является. Также возникли подозрения в том, что Имран Агаев, нарушив противоэпидемический, санитарно-гигиенический и карантинный режимы, создал для заразившегося коронавирусом Руфата Велизаде (должностное лицо учреждения) условия для свободного выхода из здания госпиталя, что вызвало реальную угрозу распространения инфекции.

На основании собранных доказательств Имрану Агаеву и другим лицам было предъявлено обвинение по статьям 139-1.2, 308.2, 311.3.1, 311.3.2 УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)