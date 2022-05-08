БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 3 308 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 300, вторую - 305, три и более - 2 409, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 294 человека.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 669 883. Первую дозу вакцины получили 5 341 971, вторую - 4 842 230, три и более - 3 244 010, бустерную дозу после положительного результата теста - 241 672 человека.