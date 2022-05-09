В Азербайджане выявлены еще 2 случая заражения коронавирусом, вылечились двое

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены два случая заражения коронавирусом, еще два человека вылечились, один - скончался, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 632 случая заражения коронавирусной инфекцией, 782 864 человека вылечились, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 59 .

За последние сутки в стране проведены 1 752 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 836 568.

(Перевод: Нубар Кулузаде)