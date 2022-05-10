Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, в первой половине дня местами прогнозируются дожди, вечером южный ветер сменится порывистым северо-западным, сообщили во вторник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 10-13, днем - 15-19, в Баку ночью - 11-13, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы, местами ливни, град, ночью и утром прогнозируется туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем - 20-25, в горах ночью – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)