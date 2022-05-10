В Азербайджане обнародованы итоги тестового экзамена по продолжению деятельности на госслужбе

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты тестового экзамена, проведенного 8 мая для продолжения деятельности на административных должностях государственной службы (группа ВВ), сообщили Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

В сообщении отмечается, что с 16:20 10 мая итоги экзамена размещены на сайте ГЭЦ.

Из 207 прошедших регистрацию кандидатов один не явился на экзамен.

По результатам тестирования требованиям конкурса в целом соответствовали 90 кандидатов.

Лицам, успешно прошедшим тестирование, выдается сертификат в соответствии с должностями, который действителен в течение пяти лет.

11-13 мая, с 14:00 до 17:00, в ГЭЦ будет работать апелляционная комиссия, говорится в сообщении.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)