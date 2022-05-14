БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 3 324 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 371, вторую - 372, три и более - 2 302, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 279 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 684 752. Первую дозу вакцины получили 5 343 567, вторую - 4 843 793, три и более - 3 254 508, бустерную дозу после положительного результата теста - 242 884 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)