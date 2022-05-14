Завершился V Международный фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 мая завершился V Международный фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль», проходивший в культурной столице Азербайджана – городе Шуша.

Как сообщает Trend, V Международный фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль», проводимый в «Год Шуши», объявленный Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в связи с 270-летием города Шуша, был организован Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Шушинским городским государственным заповедником.

На заключительном концерте фестиваля под звуки национальной музыки выступили Анкарский ансамбль музыки и народных танцев тюркского мира, Ансамбль народного танца Грузии “Мелитасси” и Государственный ансамбль танца Азербайджана.

В рамках пятого по счету трехдневного фестиваля были представлены национальные танцы, мугамное искусство, концерты фольклорных коллективов из разных регионов нашей страны, представляющие национальные меньшинства, видеоклипы азербайджанских ханенде, снятые в Шуше в различные годы, и произведения классической музыки.

Отметим, что в ходе 44-дневной Отечественной войны героическая Азербайджанская армия под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева сумела освободить наши земли, оккупированные Арменией, и восстановить нашу территориальную целостность. В настоящее время на освобожденных территориях реализуются масштабные строительные проекты. Наряду с восстановлением административных зданий и историко-культурных памятников на освобожденных территориях, эти проекты охватывают также возрождение наших культурных мероприятий и традиций, которые годами не проводились на наших исторических землях. Таким образом, освобожденные от оккупации наши земли сейчас духовно возрождаются. Музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», прошедший 12-14 мая в Джыдыр дюзю, яркое тому подтверждение.