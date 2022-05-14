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От имени АМИ Trend и SOCAR распространяются фейковые сообщения - ЗАЯВЛЕНИЕ

Общество Материалы 14 мая 2022 21:48
От имени АМИ Trend и SOCAR распространяются фейковые сообщения - ЗАЯВЛЕНИЕ

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БАКУ /Trend/ - В последние дни в социальных сетях и на различных веб-страницах размещаются фейковые сообщения, в которых злоумышленники, используя баннер АМИ Trend, предлагают гражданам перейти на платформу, с помощью которой якобы можно инвестировать или трудоустроиться в государственную нефтяную компанию Азербайджана SOCAR.

АМИ Trend заявляет, что указанные сообщения не имеют отношения к агентству, никогда не размещались на нашем сайте или в информационных продуктах компании.

Мы призываем граждан быть внимательными, не поддаваться на уловки мошенников и в случае необходимости обращаться в правоохранительные органы.

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