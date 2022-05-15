БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 896 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 272, вторую - 254, три и более - 2 112, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 258 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 687 648. Первую дозу вакцины получили 5 343 839, вторую - 4 844 047, три и более - 3 256 620, бустерную дозу после положительного результата теста - 243 142 человека.