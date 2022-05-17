В Бакинской высшей школе нефти прошел поэтический вечер народного поэта Рамиза Ровшана (ФОТО)

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошел поэтический вечер народного поэта Рамиза Ровшана. Мероприятие началось с показа видеоматериала, посвященного мэтру поэзии.

Выразив удовлетворение встречей со всеми любимым поэтом в университете, ректор Эльмар Гасымов подчеркнул, что эта встреча стала историческим днем. «Во время пандемии мы провели онлайн-встречу студентов с народным поэтом Рамизом Ровшаном. Мы рады видеть сегодня нашего уважаемого поэта в Бакинской высшей школе нефти. Наши студенты никогда не забудут этот день. У наших учеников есть и интеллект, и сердце. Такие люди, как Рамиз Ровшан, — интеллектуалы, несущие свет людям. Его любят все, независимо от возраста. Такое случается не с каждым поэтом. Стихи Рамиза Ровшана вечны», - сказал ректор.

Выступив на вечере, Рамиз Ровшан сказал, что он придает особое значение встречам со студентами и гордится своей любовью к созидательной деятельности БВШН. «Эльмар Гасымов создал здесь атмосферу любови к поэзии. Любовь студентов БВШН к стихам снова привела меня сюда. Обычно говорят, что люди, занимающиеся точными и техническими науками, далеки от искусства. Наоборот, эти люди обладают сильным творческим духом. Если у вас есть любовь к поэзии и искусству, рекомендую вам ее развить. Профессионализм и талант идут рука об руку. Талант — это дар от Бога, а профессионализм — это умение его проявить», - сказал народный поэт.

Представляя недавно изданные две книги под названием «Старые страхи» и «Ключ к любви», Рамиз Ровшан дал информацию о содержащихся в них стихотворениях и переводах. Говоря о своем увлечении в детстве поэзией и книгами, народный поэт поделился воспоминаниями и прочел любимые стихи.

Студенты БВШН также прочли стихи Рамиза Ровшана. Затем народный поэт ответил на вопросы студентов. Встреча продолжилась задушевными разговорами о поэзии.