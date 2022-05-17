Агентский банкинг уже в Габале

В целях расширения доступа к финансовым услугам, с мая месяца жители города Габала могут воспользоваться финансовыми услугами, предоставляемыми AccessBank-ом, в филиале «Азерпочт», расположенном по адресу: г. Габала, улица Ази Асланова, 39. Это – уже второе отделение, открытое AccessBank-ом в рамках «агентского банкинга» - совместного проекта Центрального банка Азербайджанской Республики, ЗАО «AccessBank» и ООО «Азерпочт». Граждане.

Следует отметить, что реализация модели проекта, инициированная Центральным Банком страны и поддержанная Международной Финансовой Корпорацией (IFC), началась в филиале «Азерпочт» в Агдаше. С марта жители города пользуются банковскими услугами в почтовом отделении по адресу улица Бакира Набиева, 15/4.

По запросу филиал ООО «Азерпочт» а в этих регионах предлагает клиентам микро- и агрокредиты, а также потребительские кредиты и дебетовые карты.

Модель «агентского банкинга» — это предоставление банковских продуктов и услуг клиентам сторонними организациями. В международной практике данная модель широко используется для расширения доступа к банковским услугам, особенно в районах с небольшим количеством банковских филиалов и отделений.

Согласно договоренности, достигнутой между ООО «Азерпочт» и ЗАО AccessBank, на следующем этапе к проекту агентского банкинга присоединятся Масаллинский и Зардабский районы.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).